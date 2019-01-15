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Дальнее зарубежье 15.01.2019 19:16

Патрушев назвал Афганистан страной с наибольшей террористической активностью

Афганистан лидирует в мире по террористической активности, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Примерно на треть за эти годы (5 лет - ИФ) снизилась террористическая активность в Южной Азии. Вместе с тем в Афганистане ее масштабы являются самыми большими в мире", - заявил Н.Патрушев в интервью "Российской газете", добавив, что "более 15 лет нахождения американцев в этой стране привели к деградации ситуации".

"В Европе террористическая активность возросла. Здесь террористы под видом беженцев воспользовались миграционным кризисом, как прикрытием", - сказал Н.Патрушев.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СБ, АФГАНИСТАН, ТЕРРОРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]