Патрушев назвал Афганистан страной с наибольшей террористической активностью

Афганистан лидирует в мире по террористической активности, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Примерно на треть за эти годы (5 лет - ИФ) снизилась террористическая активность в Южной Азии. Вместе с тем в Афганистане ее масштабы являются самыми большими в мире", - заявил Н.Патрушев в интервью "Российской газете", добавив, что "более 15 лет нахождения американцев в этой стране привели к деградации ситуации".

"В Европе террористическая активность возросла. Здесь террористы под видом беженцев воспользовались миграционным кризисом, как прикрытием", - сказал Н.Патрушев.