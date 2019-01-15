Патрушев назвал Афганистан страной с наибольшей террористической активностью

Афганистан лидирует в мире по террористической активности, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Примерно на треть за эти годы (5 лет - ИФ) снизилась террористическая активность в Южной Азии. Вместе с тем в Афганистане ее масштабы являются самыми большими в мире", - заявил Н.Патрушев в интервью "Российской газете", добавив, что "более 15 лет нахождения американцев в этой стране привели к деградации ситуации".
"В Европе террористическая активность возросла. Здесь террористы под видом беженцев воспользовались миграционным кризисом, как прикрытием", - сказал Н.Патрушев.
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