Минэнерго США ожидает, что нефтяные санкции против Ирана будут в силе минимум до 2021г, а освобождения не продлят после апреля

Минэнерго США в своем прогнозе, который включает 2020 год, предполагает, что нефтяные санкции США против Ирана останутся в силе до конца прогнозируемого периода, пишет ведомство.
"Более того, текущий прогноз отражает ожидания, что освобождения от санкций, выданные в ноябре прошлого года восьми странам на продолжение покупки иранской нефти, не будут продлены на май 2019 года", - говорится в документе.
По оценке ведомства, с первого квартала 2018 года добыча нефти и конденсата в Иране снизилась к декабрю более чем на 1 млн б/с.
При этом одновременно выросло внутреннее потребление, поскольку НПЗ увеличили выход продукции, а электростанции переключились с газа на нефть. Поэтому экспорт упал быстрее, чем добыча нефти.
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