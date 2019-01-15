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Регион 15.01.2019 22:54

Минэнерго США ожидает, что нефтяные санкции против Ирана будут в силе минимум до 2021г, а освобождения не продлят после апреля

Минэнерго США в своем прогнозе, который включает 2020 год, предполагает, что нефтяные санкции США против Ирана останутся в силе до конца прогнозируемого периода, пишет ведомство.

"Более того, текущий прогноз отражает ожидания, что освобождения от санкций, выданные в ноябре прошлого года восьми странам на продолжение покупки иранской нефти, не будут продлены на май 2019 года", - говорится в документе.

По оценке ведомства, с первого квартала 2018 года добыча нефти и конденсата в Иране снизилась к декабрю более чем на 1 млн б/с.

При этом одновременно выросло внутреннее потребление, поскольку НПЗ увеличили выход продукции, а электростанции переключились с газа на нефть. Поэтому экспорт упал быстрее, чем добыча нефти.

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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]