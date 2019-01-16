Переговоры глав МИД РФ и Германии состоятся в пятницу

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Хайко Маас проведут переговоры в пятницу в Москве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве запланированы переговоры двух министров", - сказала М.Захарова, отметив, что они пройдут в пятницу.

Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что министры на грядущей встрече намерены обсудить ситуацию на Украине и в Сирии. "Что касается визита Хайко Мааса, мы, как он сам объявил, будем обсуждать, прежде всего, ситуацию на Украине, ситуацию в Сирии", - сказал он на пресс-конференции.

Он отметил, что обоим вопросам есть решения, которые надо выполнять. "Мы к такой дискуссии готовы", - добавил С.Лавров.