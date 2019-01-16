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Дальнее зарубежье 16.01.2019 17:02

Переговоры глав МИД РФ и Германии состоятся в пятницу

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Хайко Маас проведут переговоры в пятницу в Москве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве запланированы переговоры двух министров", - сказала М.Захарова, отметив, что они пройдут в пятницу.

Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что министры на грядущей встрече намерены обсудить ситуацию на Украине и в Сирии. "Что касается визита Хайко Мааса, мы, как он сам объявил, будем обсуждать, прежде всего, ситуацию на Украине, ситуацию в Сирии", - сказал он на пресс-конференции.

Он отметил, что обоим вопросам есть решения, которые надо выполнять. "Мы к такой дискуссии готовы", - добавил С.Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]