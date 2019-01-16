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Дальнее зарубежье 16.01.2019 18:42

Трамп назвал строительство защитных стен эффективной мировой практикой

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что строительство стен, которые препятствуют нелегальному перемещению людей, является частой практикой в мире.

"Сейчас в мире есть 77 крупнейших или значительных стен, и 45 стран, которые планируют или строят стены. В Европе только в 2015 году построили свыше 800 миль стен. Все их признали почти на 100% эффективными. Остановите преступления на южной границе!" - написал президент на странице в Twitter.

Д.Трамп также обвинил "партию радикальных демократов" в потворстве преступлениям и в нежелании решать "гуманитарный кризис" на границе США и Мексики.

22 декабря 2018 года около четверти учреждений федерального правительства США приостановило свою работу после того, как конгресс и президент Д.Трамп не смогли достичь соглашения о финансировании строительства стены на границе с Мексикой в размере $5,7 млрд.

Переговоры между демократами и республиканцами Конгресса США по поводу "шатдауна" по-прежнему находятся в тупике.

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Тэги: США, ТРАМП, СТЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]