Трамп назвал строительство защитных стен эффективной мировой практикой

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что строительство стен, которые препятствуют нелегальному перемещению людей, является частой практикой в мире.
"Сейчас в мире есть 77 крупнейших или значительных стен, и 45 стран, которые планируют или строят стены. В Европе только в 2015 году построили свыше 800 миль стен. Все их признали почти на 100% эффективными. Остановите преступления на южной границе!" - написал президент на странице в Twitter.
Д.Трамп также обвинил "партию радикальных демократов" в потворстве преступлениям и в нежелании решать "гуманитарный кризис" на границе США и Мексики.
22 декабря 2018 года около четверти учреждений федерального правительства США приостановило свою работу после того, как конгресс и президент Д.Трамп не смогли достичь соглашения о финансировании строительства стены на границе с Мексикой в размере $5,7 млрд.
Переговоры между демократами и республиканцами Конгресса США по поводу "шатдауна" по-прежнему находятся в тупике.
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