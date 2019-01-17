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Транспорт и связь 17.01.2019 11:51

Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в 2018 году увеличился в 2,3 раза

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2018 года составил 28,876 тыс. единиц, что в 2,2 раза больше показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 26,147 тыс. единиц (рост в 2,3 раза).

В 2018 году в Азербайджан также было импортировано 2,3 тыс. единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост в 1,9 раза), 132 единицы моторных транспортных средств спецназначения (рост в 1,8 раза).

Кроме того, за отчетный период в республику ввезено 297 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 1,6 раза).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВТОМОБИЛИ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]