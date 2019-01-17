Азербайджан в 2018г экспортировал нефти почти на $16 млрд

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в 2018 году составил 29 млн 498,337 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В 2018 году экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 29 млн 498,337 тыс. тонн на сумму $15 млрд 719 млн 482,37 тыс.», - отметили в комитете.

В 2017 году экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 27 млн 227,902 тыс. на $10 млрд 706 млн 817,77 тыс. Таким образом, за 2018 год экспорт нефти увеличился в количественном выражении на 8,3%, в денежном – на 46,8%.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданной нефти предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н.Аббасова