В вузе МЧС Беларуси обучаются свыше 180 граждан Азербайджана

Академия МЧС Азербайджана и Университет гражданской защиты МЧС Беларуси договорились о продолжении сотрудничества, сообщает белорусское госагентство БЕЛТА.
«Сотрудничество Университета гражданской защиты МЧС Беларуси и Академии МЧС Азербайджана в сфере совершенствования образовательного процесса и развития научного потенциала обоих учреждений будет продолжено», - заявил начальник Академии МЧС Азербайджана Баба Салаев во время посещения белорусского вуза.
Б.Салаев ознакомился с организацией образовательного процесса и материально-технической базой УГЗ, выразив заинтересованность в обмене профессорско-преподавательским составом, учащимися, а также в организации и проведении совместных стажировок преподавателей.
«Доверительные, партнерские отношения между спасательными ведомствами двух стран являются хорошим фундаментом белорусско-азербайджанского сотрудничества в сфере подготовки специалистов для служб спасения наших государств. Надежный фундамент этих отношений был заложен еще в 2006 году подписанием соглашения о сотрудничестве между МЧС Беларуси и МЧС Азербайджана. В 2007 году началась подготовка специалистов из Азербайджана на базе УГЗ МЧС Беларуси», - отметил начальник Академии.
Начиная с 2007 года, на базе УГЗ МЧС прошли подготовку 476 представителей Азербайджана, из них 335 получили высшее и послевузовское образование, 141 специалист занимался на краткосрочных курсах повышения квалификации в филиале «Институт переподготовки и повышения квалификации» УГЗ.
В настоящее время обучение в УГЗ проходит 181 гражданин Азербайджана, из них 163 - на первой ступени высшего образования, 18 - на второй ступени (магистратура и адъюнктура).
Договор о кооперации между Университетом гражданской защиты МЧС Беларуси и Академией МЧС Азербайджана заключен 12 декабря 2016 года. Он направлен на повышение эффективности подготовки кадров для МЧС двух стран, гармонизацию образовательных стандартов, учебных планов и программ по специальностям первой ступени высшего образования, обеспечение взаимообмена профессорско-преподавательским составом и учащимися, организацию и проведение стажировок.
Р.Бабаев
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