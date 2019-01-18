Пашинян примет участие в Давосском форуме

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе.

"В воскресенье отправляюсь в Давос", - написал Н.Пашинян на своей странице в Facebook.

На Давосском форуме в январе 2018 года Армению представлял премьер-министр Карена Карапетяна. До этого Армения девять лет не принимала участие в этом форуме.

Экономический форум в Давосе состоится 22-25 января 2019 года.