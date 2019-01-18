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Регион 18.01.2019 17:47

Пашинян примет участие в Давосском форуме

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе.

"В воскресенье отправляюсь в Давос", - написал Н.Пашинян на своей странице в Facebook.

На Давосском форуме в январе 2018 года Армению представлял премьер-министр Карена Карапетяна. До этого Армения девять лет не принимала участие в этом форуме.

Экономический форум в Давосе состоится 22-25 января 2019 года.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ДАВОС, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]