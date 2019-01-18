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Регион 18.01.2019 19:13

В Грузии отмечают положительную динамику в торгово-экономических отношениях с Россией

Грузия в 2019 году намерена продолжить диалог с Россией по гуманитарным и экономическим вопросам в рамках встреч в Праге, заявил спецпредставитель грузинского премьера по вопросам по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе в пятницу в эфире Первого канала Общественного вещателя республики.

"Мы продолжим встречи в Праге в 2019 году. Это наше видение и рекомендации западных партнеров, с которыми мы находимся в режиме постоянных консультаций", - сказал З.Абашидзе.

По его словам, этот диалог (с Россией - ИФ) необходим по торговым транспортным и гуманитарным вопросам. "В прошлом году в этом направлении была определенная динамика - выросли торгово-экономические отношения между Грузией и Россией", - отметил спецпредставитель грузинского премьера.

При этом он подчеркнул, что на предстоящих встречах в Праге с замглавы МИД России Григорием Карасиным будет отстаивать интересы грузинских компаний. "К торговым отношениям и в туристическом секторе подключено множество компаний. Мы на этих встречах продолжим защиту интересов грузинских компаний и максимально попытаемся сделать так, чтобы все продолжилось без проблем в 2019 году", - заявил З.Абашидзе.

Россия в настоящее время занимает второе место среди крупнейших торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между двумя странами растет с каждым годом, увеличивается и поток российских туристов. Количество граждан РФ, посетивших республику в 2018 году, выросло по сравнению с предыдущим годом на 23,8% - до 1 млн 404,9 тыс. человек.

Встречи в формате "Абашидзе-Карасин" - первый прямой диалог официальных лиц Грузии и России с 2008 года. В ходе них обсуждаются вопросы, связанные с торгово-экономическими и гуманитарными вопросами во взаимоотношениях двух стран. Первая встреча в этом формате состоялась в декабре 2012 года в пригороде Женевы, после этого они регулярно проходят в Праге. Последняя встреча состоялись 1 октября 2018 года.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, АБАШИДЗЕ


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