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ТЭК 18.01.2019 20:28

Цены на нефть ускорили рост и завершают неделю в плюсе, Brent торгуется у $62,7 за баррель

Нефть эталонных марок ускорила рост в ходе торгов в пятницу на оптимизме по поводу восстановления баланса спроса и предложения на рынке.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:58 МСК повысилась на $1,56 (2,55%), до $62,74 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,65 (3,17%) - до $53,72 за баррель.

С начала этой недели фьючерсы на Brent подорожали на 3,7%, цена WTI увеличилась на 4,1%. Обе марки завершают в плюсе третью неделю подряд впервые с октября.

Участники рынка позитивно оценивают перспективы мирового рынка топлива и полагают, что спрос и предложение могут вскоре сравняться.

В пятницу Международное энергетическое агентство (МЭА) подтвердило оценку роста спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки и на 2019 год на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.

Ранее Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сообщила о рекордном за два года падении добычи - на 751 тыс. б/с в декабре.

Негативным фактором для нефтяного рынка на уходящей неделе стали данные о том, что добыча нефти в США подскочила на прошлой неделе на 200 тыс. б/с, до 11,9 млн б/с. Показатель стал максимальным с 1983 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]