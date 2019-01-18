Цены на нефть ускорили рост и завершают неделю в плюсе, Brent торгуется у $62,7 за баррель

Нефть эталонных марок ускорила рост в ходе торгов в пятницу на оптимизме по поводу восстановления баланса спроса и предложения на рынке.
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:58 МСК повысилась на $1,56 (2,55%), до $62,74 за баррель.
Фьючерс на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,65 (3,17%) - до $53,72 за баррель.
С начала этой недели фьючерсы на Brent подорожали на 3,7%, цена WTI увеличилась на 4,1%. Обе марки завершают в плюсе третью неделю подряд впервые с октября.
Участники рынка позитивно оценивают перспективы мирового рынка топлива и полагают, что спрос и предложение могут вскоре сравняться.
В пятницу Международное энергетическое агентство (МЭА) подтвердило оценку роста спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки и на 2019 год на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.
Ранее Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сообщила о рекордном за два года падении добычи - на 751 тыс. б/с в декабре.
Негативным фактором для нефтяного рынка на уходящей неделе стали данные о том, что добыча нефти в США подскочила на прошлой неделе на 200 тыс. б/с, до 11,9 млн б/с. Показатель стал максимальным с 1983 года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»