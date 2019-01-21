Совет ЕС применит санкции за химоружие и обсудит борьбу против дезинформации

Совет ЕС по иностранным делам примет без обсуждения в понедельник в Брюсселе два постановления санкционного характера: в связи с причастностью к применению химического оружия и против лиц и организаций из Сирии, сообщил высокопоставленный европейский чиновник.

"В отношении химического оружия впервые будет открыт список, касающийся нарушений международных обязательств, связанных с Организацией по запрещению химического оружия. Это затронет девять физических и одно юридическое лицо", - заявил функционер ЕС, знакомя журналистов на условиях анонимности с повесткой дня Совета ЕС.

На просьбу прокомментировать этот список он ответил, что "предпочел бы сейчас не входить в детали". "Что касается имен, рангов, национальностей, цвета глаз или любой другой информации, нет, я предпочитаю этого не делать. Я не думаю, что вы будете слишком удивлены, когда увидите утвержденный список", - сказал собеседник СМИ.

Вместе с тем, ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что в этот список войдут четыре "офицера ГРУ", в том числе Александр Петров и Руслан Боширов, объявленные Великобританией участниками "инцидента Солсбери", в ходе которого была совершена попытка отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того, источник сообщил, что министры иностранных дел обновят санкционный список ЕС по Сирии. "Одиннадцать человек и пять организаций будут добавлены к списку физических и юридических лиц, подвергнутых санкционным мерам Европейского союза", - уточнил он, также отказавшись, согласно принятому в ЕС порядку, сообщать подробности о входящих в санкционные списки лицах и организациях до официальной публикации.

Один из главных вопросов повестки дня - план действий против дезинформации, представленный Еврокомиссией и главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини 5 декабря 2018 года.

"Согласно заключениям Европейского совета от июня 2018 года, этот план предусматривает действия, которые предпримет ЕС в сотрудничестве с государствами-членами, чтобы ответить на вызов дезинформации", - сказано в подготовительных материалах Совета ЕС.

В них отмечается, что Совет ЕС по общим вопросам уже обсуждал борьбу с дезинформацией на заседании 8 января 2019 года, особенно сосредоточившись на проведении предстоящих в мае европейских выборов.

"Дебаты в Совете ЕС по общим вопросам были посвящены больше внутренней части этого плана действий, но на этот раз у министров иностранных дел будет возможность поговорить особенно о внешнем измерении плана", - пояснил собеседник журналистов.

По его словам, план предлагает список действий в четырех основных областях. Это, во-первых, улучшение обнаружения дезинформации и пересмотр имеющихся ресурсов для отслеживания и идентификации дезинформации.

Координация реакции по противодействию дезинформации, работа по созданию системы быстрого оповещения ЕС для обмена информацией между государствами-членами и институтами союза, их компетентными службами для готовности быстро и целенаправленно реагировать на кампании дезинформации, когда таковые будут идентифицированы внутри или за пределами Евросоюза.

Создание платформ онлайн и работа со СМИ и другими затронутыми секторами.

Четвертая большая тема - привлечение внимания общественного мнения, организация кампаний с целью помочь гражданам более критично реагировать на дезинформацию.

Отвечая на вопросы, источник уточнил, что идея данных мероприятий в том, чтобы "определиться, кто что делает, как еще больше кооперироваться, лучше координировать эту деятельность, анализировать ситуацию".

"Вопрос также в том, как создавать партнерства с внешними партнерами, и это то, что будет наиболее важным, в частности, при сотрудничестве с другими региональными или международными организациями. Существует уже хорошее сотрудничество с НАТО по различным кибернетическим вопросам. Дезинформация - это не только проблема, связанная с кибернетическим пространством, тем не менее, используются структуры онлайн, и это главный вектор. И есть еще работа, уже начатая странами G7", - объяснил Европейский чиновник.

В рамках основной повестки дня Совет ЕС проведет обсуждение подготовки к министерской встрече ЕС - Лига арабских государств, которая ожидается в Брюсселе 4 февраля в преддверии соответствующего саммита 24-25 февраля в Шарм-эш-Шейхе, в Египте.

Состоится также дискуссия по случаю 22 министерской встречи ЕС - АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), которая соберется в Брюсселе в тот же день. Совет ЕС намерен принять заключения по отношениям между ЕС и АСЕАН.

В рамках раздела актуальных политических событий глава дипломатии ЕС Федерика Могерини проинформирует министров о последнем развитии ситуации в Венесуэле, в частности, после выборов президента Николаса Мадуро. Будет затронуто положение в Демократической Республике Конго после президентских выборов. Состоится короткий обмен мнениями о положении в Сирии.

Совет ЕС примет еще ряд постановлений без дебатов, в частности, заключения по ситуации в Никарагуа.

Кроме того, "на полях" совета 21-22 января пройдет министерская встреча ЕС - Африканский союз.