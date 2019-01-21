Совет ЕС утвердил санкции за химоружие, в список включены руководитель ГРУ и один из его заместителей

Совет ЕС по иностранным делам утвердил в понедельник введение санкций в отношении лиц, которых в ЕС считают причастными к использованию и развитию химического оружия, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

"В список включены двое сотрудников ГРУ, а также - глава ГРУ и его заместитель, несущие ответственность за транспортировку и применение в Солсбери (Великобритания) нервно-паралитического вещества 4 марта 2018 года", - говорится в заявлении.

В связанный с химоружием санционный список также включены пять физических и одно юрлицо из Сирии. Речь, идет о сирийском научно-исследовательском центре и связанных с ним людях.

Фамилии подпавших под санкции людей в ЕС обещают обнародовать позже в понедельник.

Санкции, в случае с физлицами, предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов. В случае с юрлицами они предусматривают замораживание активов. Кроме того, физлица и компании из ЕС не имеют права передавать денежные средства в распоряжение фигурантов санкционного списка, подчеркивается в документе.

В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, сотрудниками ГРУ. А.Петров и Р.Боширов, дав интервью RТ, эти обвинения отвергли. СМИ позднее сообщили, что, по их данным, под именами Р.Боширова и А.Петрова скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.