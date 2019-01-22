Производство автобензина в Азербайджане в 2018г сократилось на 2,4%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в 2018 году увеличилось по сравнению с 2017 годом на 3% - до 3 млрд 99,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в 2018 году наблюдался рост производства прямогонного бензина – на 8,7% - до 204,6 тыс. тонн, керосина – на 4,9% - до 617 тыс. тонн, дизельного топлива - на 3,2% - до 1 млн 956,3 тыс. тонн, смазочных масел - в 4,4 раза - до 154,7 тыс. тонн, нефтяного битума – на 22% - до 289,5 тыс. тонн, нефтяного кокса - на 7,6% - до 244 тыс. тонн.

Спад в отчетный период зафиксирован в производстве автомобильного бензина на 2,4% - до 1 млн 185,6 тыс. тонн, топочного мазута – на 60% - до 106,5 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.

Н.Аббасова