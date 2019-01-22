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ТЭК 22.01.2019 10:04

Производство автобензина в Азербайджане в 2018г сократилось на 2,4%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в 2018 году увеличилось по сравнению с 2017 годом на 3% - до 3 млрд 99,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в 2018 году наблюдался рост производства прямогонного бензина – на 8,7% - до 204,6 тыс. тонн, керосина – на 4,9% - до 617 тыс. тонн, дизельного топлива - на 3,2% - до 1 млн 956,3 тыс. тонн, смазочных масел - в 4,4 раза - до 154,7 тыс. тонн, нефтяного битума – на 22% - до 289,5 тыс. тонн, нефтяного кокса - на 7,6% - до 244 тыс. тонн.

Спад в отчетный период зафиксирован в производстве автомобильного бензина на 2,4% - до 1 млн 185,6 тыс. тонн, топочного мазута – на 60% - до 106,5 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]