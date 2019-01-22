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Дальнее зарубежье 22.01.2019 17:33

Укрепление франко-германского сотрудничества возродит веру в единство Европы - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск приветствовал подписание представителями Франции и Германии "Ахенского договора", который, по его словам, послужит на пользу всему Евросоюзу.

"Сегодня Европе нужно возрождение веры в солидарность и единство, и я хочу верить, что этому послужит укрепление франко-германского сотрудничества", - заявил Д.Туск в Ахене, выступая на церемонии подписания.

Договор "о франко-германском сотрудничестве и интеграции" станет дополнением к Елисейскому договору, подписанному в 1963 году генералом Шарлем де Голлем и первым федеральным канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром.

"Елисейский договор", по словам представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, "заложил фундамент двухстороннего сотрудничества и стал важным вкладом в процесс европейской интеграции.

Д.Туск напомнил, что как внутри, так и вне Евросоюза есть слишком много критиков и оппонентов европейской идеи.

"Сегодня Европе нужен четкий сигнал из Парижа и Берлина, который покажет, что укрепление сотрудничества в малых форматах не является альтернативой сотрудничества всей Европы. Это нужно для интеграции, а не вместо ее", - сказал политик.

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Тэги: ЕС, ФРАНЦИЯ, ФРГ, ДОГОВОР


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