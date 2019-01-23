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Дальнее зарубежье 23.01.2019 17:47

Абэ считает ненормальной ситуацию с отсутствием мирного договора с РФ, назвал переговоры с Путиным основательными

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду о готовности продолжать работу над заключением мирного соглашения с Россией, назвав отсутствие такого договора ненормальным.

"Как вам известно, между Россией и Японией до сих пор не заключен мирный договор. Эта ситуация ненормальна. Я бы хотел положить конец этой аномалии", - сказал японский премьер, отметив, что для этого "нам нужно решить территориальный вопрос и заключить мирный договор".

Вместе с тем, он не стал рассказывать о деталях переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись накануне, но назвал диалог основательным.

"У нас была основательная дискуссия, вот как я это оцениваю. Однако мы сейчас переговоры (по Курилам - ИФ) не завершили, и я не могу предоставлять много информации об этом", - сказал С.Абэ.

"Если между двумя странами будет заключен мирный договор, то это, без сомнения, послужит миру и процветанию не только двух стран, но всего дальневосточного региона", - добавил японский премьер.

Переговоры лидеров Японии и России состоялись во вторник и продолжались более трех часов.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые "находятся под оккупацией".

Совместная декларация СССР и Японии от 19 октября 1956 года прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические и консульские отношения между двумя странами. В соответствии с этим документом Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, который до сих пор не подписан.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ предложил японскому премьер-министру заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Японский премьер назвал такое предложение неприемлемым.

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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, ПОЗИЦИЯ


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