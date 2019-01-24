Таможенники Азербайджана задержали наркодилеров во время реализации более 1,3 кг героина, завезенного из Ирана

Азербайджанские таможенники пресекли попытку продажи более 1,3 кг героина, завезенного из Ирана контрабандным путем, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).
«Граждане Азербайджана Ровшан Баширов и Эльшад Алмамедов задержаны сотрудниками ГТК при попытке продажи 1306,8 гр. героина в Биласуварском районе»,- говорится в сообщении ГТК.
Р.Баширов и Э.Алмамедов были задержаны на основании информации, поступившей в оперативное управление главного следственного управления ГТК.
По данному факту ведется следствие.
Ф.Исазаде
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Азербайджан и Швейцария заинтересованы в развитии экономического сотрудничества
Встреча лидеров Азербайджана и Армении в полном формате, как правило, организуется сопредседателями Минской группы ОБСЕ - АП Азербайджана
Цена нефти Mars Blend взлетела до максимума за пять лет относительно WTI из-за событий в Венесуэле
Baker Tilly Azerbaijan проведет оценку активов инвестиционных объектов АИК
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Nissan проведет собрание акционеров в апреле для вывода Гона из совета директоров
В Тегеране выступили против иностранного вмешательства в дела Венесуэлы, надеются на мирное решение проблем
Гутерриш призвал конфликтующие политические силы в Каракасе к диалогу
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell и Premium Bank подписали меморандум о сотрудничестве
AzerTelecom реализовывает программу "Azerbaijan Digital Hub", для превращения Азербайджана в Региональный Цифровой Центр
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»