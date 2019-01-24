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Происшествия 24.01.2019 11:20

Таможенники Азербайджана задержали наркодилеров во время реализации более 1,3 кг героина, завезенного из Ирана

Азербайджанские таможенники пресекли попытку продажи более 1,3 кг героина, завезенного из Ирана контрабандным путем, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

«Граждане Азербайджана Ровшан Баширов и Эльшад Алмамедов задержаны сотрудниками ГТК при попытке продажи 1306,8 гр. героина в Биласуварском районе»,- говорится в сообщении ГТК.

Р.Баширов и Э.Алмамедов были задержаны на основании информации, поступившей в оперативное управление главного следственного управления ГТК.

По данному факту ведется следствие.

Ф.Исазаде

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Тэги: НАРКОТИКИ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]