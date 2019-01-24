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Спорт 24.01.2019 16:21

"Реал" заработал больше других футбольных клубов в прошлом сезоне

Мадридский "Реал", победитель Лиги чемпионов, возглавил рейтинг самых богатых футбольных клубов мира сезона 2017-2018 года, ежегодно составляемый аудиторской компанией Deloitte.

Команда из Мадрида увеличила выручку в прошлом сезоне до 750,9 млн евро. "Барселона", извечный соперник "королевского клуба", заняла второе место в рейтинге, увеличив доходы до 690,4 млн евро.

"Манчестер Юнайтед" увеличил выручку всего на 2%, до 666 млн евро, и опустился на третье место. В предыдущие два года клуб возглавлял рейтинг.

Тем не менее, британские футбольные команды заняли шесть мест в первой десятке благодаря высоким доходам от продажи прав на телетрансляции. В топ-10, помимо "Манчестер Юнайтед", вошли "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхем". Также в десятке оказались мюнхенская "Бавария" и парижский "ПСЖ".

Туринский "Ювентус" опустился на 11-е место, и впервые в истории в топ-10 самых богатых клубов мира не оказалось ни одного представителя Италии.

Совокупный доход 20 самых богатых футбольных клубов мира увеличился в прошлом сезоне на 6% и составил рекордные 8,3 млрд евро.

На 25-м месте расположился "Зенит" из Санкт-Петербурга, заработавший 167,8 млн евро. Наряду с турецким "Бешикташем" и португальской "Бенфикой", "Зенит" вошел в число трех команд в топ-30, не представляющих одну из пятерки главных футбольных стран Европы (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция).

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Тэги: МИР, ФУТБОЛ, КЛУБЫ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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