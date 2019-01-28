Экс-советник штаба Трампа Стоун не исключает сотрудничества со спецпрокурором Мюллером

Бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Роджер Стоун не исключил возможности заключения соглашения о сотрудничестве со спецпрокурором Робертом Мюллером.
"Знаете, это вопрос, по поводу которого мне нужно будет принять решение после того, как мои адвокаты обсудят его. Если другие люди во время кампании сделали что-то противоправное, о чем мне известно, а мне ни о ком такое неизвестно, но если что-то есть, то, конечно, я честно дам показания. Я также честно дам показания по любому вопросу, включая мое общение с президентом", - заявил Р.Стоун в программе "This Week" телеканала ABC News.
Он также отметил, что действительно разговаривал с президентом по телефону, но эти разговоры были исключительно о политике и носили безобидный характер. "В них определенно не было никакого заговора с Россией", - добавил Р.Стоун.
В пятницу Р.Стоун был задержан во Флориде. Ему предъявлены обвинения по семи пунктам. В частности, отмечало агентство Bloomberg, одно из них касается препятствования правосудию, еще одно - оказания давления на свидетелей, и пять - дачи ложных показаний. Позднее Р.Стоуна отпустили под залог в размере $250 тыс.
Агентство Associated Press, в свою очередь, сообщало, что предъявленные Р.Стоуну обвинения, вероятно, не связаны с возможным вмешательством России в выборы президента США в 2016 году. Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс после ареста Р.Стоуна заявляла, что обвинения против него "никак не связаны с президентом".
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