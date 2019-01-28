Более 3 тыс. семей шехидов получили единовременную помощь в 11 тыс. манатов в Азербайджане – президент

Более 3 тыс. семей шехидов получили единовременные пособия в размере 11 тыс. манатов, в соответствии с Указом президента Азербайджана, заявил глава государства Ильхам Алиев.

«Более 3 тыс. семей шехидов на сегодняшний день уже получили единовременные пособия в 11 тыс. манатов, в соответствии с подписанным президентом Азербайджана Указом, охватывающим 10 тыс. семей указанной категории граждан», - заявил президент И.Алиев в понедельник на встрече с семьями шехидов.

По его словам, за последние годы в Азербайджане было построено более 100 поселков для вынужденных переселенцев.

«Процесс обеспечения вынужденных переселенцев новым жильем и автомобилями будет продолжен и в текущем году», - подчеркнул глава государства.

И.Алиев сообщил также о подписании нового Указа об увеличении количества граждан, которые получат право на единовременные денежные пособия в 11 тыс. манатов.

Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН), подписанный 28 января 2019 года главой государства указ предусматривает обеспечение единовременным социальным пособием в 11 тыс. манатов дополнительно 2,264 тыс. семей военнослужащих-шехидов и 461 наследника полицейских, погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана.

Таким образом, в целом выдача разовых пособий охватит наследников 12,268 тыс. человек, общая сумма выплаченной им разовой помощи составит 135 млн манатов.

По данным Минтруда, до сих пор около 4,2 тыс. наследникам 3,1 тыс. военнослужащих-шехидов было выплачено, в общей сложности, 34 млн манатов. Процесс выдачи разовых пособий продолжается, на очереди к получению денег находятся наследники 6,444 тыс. человек.

Р.Бабаев