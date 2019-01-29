Премьер Армении назначил своим пресс-секретарем бывшего представителя МИД Карапетяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение назначить своим пресс-секретарем бывшего пресс-секретаря МИД республики Владимира Карапетяна, уволенного в 2008 году за поддержку акций протеста оппозиции во главе с экс-президентом республики Левоном Тер-Петросяном.

"Получил предложение премьер-министра возглавить его пресс-службу. Предложение принял. Для меня большая честь вернуться на государственную службу", - написал В.Карапетян на своей странице в соцсети "Фейсбук".

В.Карапетян является членом возглавляемой Л.Тер-Петросяном партии "Армянский национальный конгресс". Он сообщил, что в период своей деятельности в должности пресс-секретаря главы правительства приостановит свою партийную деятельность.

В 2008 году В.Карапетян занимал должность пресс-секретаря МИД, начальника управления прессы и информации.

В феврале 2008 года он и еще пятеро сотрудников МИД Армении выразили "возмущение нарушениями, допущенными в ходе президентских выборов 19 февраля", и присоединились к движению оппозиции, возглавляемому Л.Тер-Петросяном. Заявление тогда подписали также заместитель министра иностранных дел, двое послов и советник-посланник. Все они немедленно указом президента были уволены со своих постов и лишены дипломатических рангов.

Бывший пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян на внеочередных парламентских выборах 9 декабря 2018 года был избран депутатом и возглавил постоянную комиссию по внешним отношениям.

В настоящее время в Армении проходят судебные процессы по делу 1 марта 2008 года, когда в результате столкновений полиции и демонстрантов погибли десять человек.

В частности, в свержении конституционного строя обвиняются бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Микаел Арутюнян, экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший президент Армении Роберт Кочарян, который арестован.