Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении завершился без эксцессов

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 29 января на государственной границе Азербайджана и Армении, завершился без инцидентов, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

«Мониторинг проведен в направлении Товузского района Азербайджана в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ», - говорится в сообщении.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару, Огнен Йович и Мартин Шустер.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Ф.Исазаде