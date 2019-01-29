Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9434 RUR   0.0257 GBR   2.2361 TRY   0.3191

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.99 -1.70 Brent 59.93 -1.71

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 31 Янв 1 Фев

29.01.2019 21:10

Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев

Суммарные инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2019-2023гг, по предварительным оценкам, превысят 17 млрд манатов (более $10 млрд по текущему курсу), заявил президент Ильхам Алиев.

И.Алиев во вторник утвердил четвертую Госпрограмму социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023гг.

«По предварительным расчетам, на реализацию четвертой Госпрограммы развития регионов будет направлено свыше 17 млрд манатов. Из них 4,6 млрд будет вложено в проекты со стороны частного сектора, со стороны государства – около 13 млрд манатов», - сказал И.Алиев во вторник на конференции, посвященной итогам реализации третьей Госпрограммы развития регионов в 2014-2018гг.

По его словам, это первичные оценки, но «я уверен, что реальный объем инвестиций будет значительно больше».

И.Алиев подчеркнул, что приоритетами четвертой программы является развитие сектора АПК и индустриализации.

Глава государства на конференции также определил ряд задач для сектора АПК. «Например, за последние 15 лет мы смогли увеличить объемы производства мяса с 196 тыс. тонн до 326 тыс. тонн в 2018 году. В течение ближайших пяти лет производство мяса должно увеличиться на 15%», - сказал президент.

По его словам, производство молока в 2018 году составило 2 млн тонн, в течение предстоящих пяти лет производство должно увеличиться на 15-20%.

И.Алиев подчеркнул, что сектор АПК имеет важное значение для обеспечения валютных поступлений в Азербайджан. «В 2018 году Азербайджан выручил $177 млн от экспорта томатов, $144 млн – хурмы, $108 млн – хлопка, около $100 млн – фундука, $38 млн – экспорта яблок», - отметил он.

Президент добавил, что объем производства фруктов в Азербайджане увеличился с 420 тыс. тонн в 2004 году до 1 млн тонн в 2018 году.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЕГИОНЫ, РАЗВИТИЕ, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда инфраструктурных объектов в Губинском районе Президент Алиев открыл автодорогу на севере Азербайджана Дружеские контакты между президентами России и Азербайджана задают тон двусторонним отношениям - российский посол Азербайджан может открыть Торговые дома в регионах Украины ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана Азербайджан и Россия осенью в Гяндже проведут очередной межрегиональный форум

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]