Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев

Суммарные инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2019-2023гг, по предварительным оценкам, превысят 17 млрд манатов (более $10 млрд по текущему курсу), заявил президент Ильхам Алиев.

И.Алиев во вторник утвердил четвертую Госпрограмму социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023гг.

«По предварительным расчетам, на реализацию четвертой Госпрограммы развития регионов будет направлено свыше 17 млрд манатов. Из них 4,6 млрд будет вложено в проекты со стороны частного сектора, со стороны государства – около 13 млрд манатов», - сказал И.Алиев во вторник на конференции, посвященной итогам реализации третьей Госпрограммы развития регионов в 2014-2018гг.

По его словам, это первичные оценки, но «я уверен, что реальный объем инвестиций будет значительно больше».

И.Алиев подчеркнул, что приоритетами четвертой программы является развитие сектора АПК и индустриализации.

Глава государства на конференции также определил ряд задач для сектора АПК. «Например, за последние 15 лет мы смогли увеличить объемы производства мяса с 196 тыс. тонн до 326 тыс. тонн в 2018 году. В течение ближайших пяти лет производство мяса должно увеличиться на 15%», - сказал президент.

По его словам, производство молока в 2018 году составило 2 млн тонн, в течение предстоящих пяти лет производство должно увеличиться на 15-20%.

И.Алиев подчеркнул, что сектор АПК имеет важное значение для обеспечения валютных поступлений в Азербайджан. «В 2018 году Азербайджан выручил $177 млн от экспорта томатов, $144 млн – хурмы, $108 млн – хлопка, около $100 млн – фундука, $38 млн – экспорта яблок», - отметил он.

Президент добавил, что объем производства фруктов в Азербайджане увеличился с 420 тыс. тонн в 2004 году до 1 млн тонн в 2018 году.

Ф.Исазаде