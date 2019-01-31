В Азербайджане определены дополнительные источники финансирования ОМС

К финансированию обязательного медицинского страхования в Азербайджане привлечены дополнительные источники.

Это предусмотрено указом президента Азербайджана Ильхама Алиева об утверждении изменений в закон «О медицинском страховании».

Согласно изменениям страховые премии по обязательному медицинскому страхованию также будут формироваться за счет 50% от календарных взносов страховых компаний, являющихся членами Бюро обязательного страхования (ISB), за оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО).

Кроме того, на формирование страховой премии по ОМС также будут отчисляться 5% от страховых премий, выплачиваемых застрахованными по обязательному страхованию от потери трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и производственных заболеваний.

Также определены страховые премии за ОМС для производителей и импортеров бензина, дизеля и сжиженного газа. Для данной категории лиц она составит 0,02 маната за каждый литр топлива.

Взносы на ОМС также должны отчисляться от выдачи акцизных марок на энергетические напитки, жидкость для электронных сигарет и алкогольные напитки (0,1 маната за каждую акцизную марку), и на табачные изделия (0,05 маната за каждую акцизную марку).

Как ранее сообщалось, пакет услуг ОМС будет состоять из двух частей – базовой и дополнительной. По базовой части на каждого человека будет ежегодно перечисляться из госбюджета 29 манатов.

Дополнительная часть пакета услуг потребует уплаты страховых взносов в размере 4% от размера заработной платы: 2% будет удерживаться из зарплаты самого работника, еще 2% будет выплачиваться работодателем.

Для лиц, не достигших 18 лет, а также получающих образование и не достигших 23 лет, пенсионеров, лиц, получающих адресную социальную помощь и беременных, стоимость дополнительной части пакета услуг составит 120 манатов и будет покрываться из госбюджета.

Для предпринимателей, физических лиц, предоставляющих услуги на основе гражданско-правовых контрактов, а также для прочего самозанятого населения, стоимость дополнительной части пакета услуг по ОМС также составит 120 манатов, но эту сумму они будут обязаны выплачивать сами.

Изменения в законе вступят в силу с 1 января 2020 года.

В настоящее время внедрение ОМС носит пилотный характер, эта система применяется в городе Мингечевир, Евлахском и Агдашском районах. Ожидается, что система ОМС полностью будет внедрена в Азербайджане с 2020 года.

А.Мамедов