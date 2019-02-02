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СНГ 02.02.2019 14:33

Путин поручил МИД и Минобороны не инициировать новые переговоры по разоруженческой тематике и ждать, пока до них "созреют партнеры"

Президент РФ Владимир Путин поручил министерству иностранных дел и министерству обороны не инициировать новые переговоры по разоруженческой тематике.

"Прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике - и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира", - сказал В.Путин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Сергеем Шойгу.

Он заметил, что вместе с тем все предложения России, как и прежде, в этой сфере остаются на столе, а "двери для переговоров открыты".

В.Путин напомнил, что Россия многократно в течение многих лет, постоянно ставила вопрос о проведении содержательных переговоров по разоруженческой тематике, причем практически по всем ее аспектам.

"И за последние годы мы видим, что наши инициативы партнерами не поддерживаются. Напротив, все время изыскиваются какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности", - сказал президент.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РАЗОРУЖЕНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]