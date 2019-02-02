Президент РФ Владимир Путин поручил министерству иностранных дел и министерству обороны не инициировать новые переговоры по разоруженческой тематике.
"Прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике - и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира", - сказал В.Путин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Сергеем Шойгу.
Он заметил, что вместе с тем все предложения России, как и прежде, в этой сфере остаются на столе, а "двери для переговоров открыты".
В.Путин напомнил, что Россия многократно в течение многих лет, постоянно ставила вопрос о проведении содержательных переговоров по разоруженческой тематике, причем практически по всем ее аспектам.
"И за последние годы мы видим, что наши инициативы партнерами не поддерживаются. Напротив, все время изыскиваются какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности", - сказал президент.
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