Президент РФ Владимир Путин поручил министерству иностранных дел и министерству обороны не инициировать новые переговоры по разоруженческой тематике.

"Прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике - и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира", - сказал В.Путин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Сергеем Шойгу.

Он заметил, что вместе с тем все предложения России, как и прежде, в этой сфере остаются на столе, а "двери для переговоров открыты".

В.Путин напомнил, что Россия многократно в течение многих лет, постоянно ставила вопрос о проведении содержательных переговоров по разоруженческой тематике, причем практически по всем ее аспектам.

"И за последние годы мы видим, что наши инициативы партнерами не поддерживаются. Напротив, все время изыскиваются какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности", - сказал президент.