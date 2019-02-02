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Дальнее зарубежье 02.02.2019 19:32

Все европейские страны НАТО поддерживают США в спорах с РФ по ДРСМД - Столтенберг

Все европейские союзники США по НАТО разделяют мнение США по ДРСМД, заявил в субботу в интервью BBC генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Все европейские союзники согласны с США, потому что Россия несколько лет нарушала договор. Они (российские военные - ИФ) разворачивают в Европе все больше ракет, способных нести ядерные боеголовки", - сказал он.

Й.Столтенберг выразил надежду, что РФ воспользуется шестью месяцами, остающимися до выхода США из договора, чтобы вернуться к выполнению обязательств по ДРСМД.

Из текста BBC следует, что интервью было записано до субботнего объявления российской стороны о приостановке вслед за США участия в ДРСМД.

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Тэги: НАТО, США, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]