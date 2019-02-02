Все европейские страны НАТО поддерживают США в спорах с РФ по ДРСМД - Столтенберг

Все европейские союзники США по НАТО разделяют мнение США по ДРСМД, заявил в субботу в интервью BBC генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Все европейские союзники согласны с США, потому что Россия несколько лет нарушала договор. Они (российские военные - ИФ) разворачивают в Европе все больше ракет, способных нести ядерные боеголовки", - сказал он.

Й.Столтенберг выразил надежду, что РФ воспользуется шестью месяцами, остающимися до выхода США из договора, чтобы вернуться к выполнению обязательств по ДРСМД.

Из текста BBC следует, что интервью было записано до субботнего объявления российской стороны о приостановке вслед за США участия в ДРСМД.