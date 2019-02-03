ДРСМД из-за России перестал быть эффективным, США уведомили о намерении выйти из договора - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Вашингтон уведомил в субботу РФ о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД через шесть месяцев.
"В соответствии с международными юридическими нормами, США приостановили выполнение своих обязательств по ДРСМД в ответ на допущенные Россией нарушения. Решение вступает в силу сегодня", - говорится в его заявлении.
"Кроме того, США сегодня официально проинформировали Россию и другие стороны договора о том, что мы выйдем из ДРСМД через шесть месяцев в соответствии со статьей 15 договора", - добавил М.Помпео.
Далее он пояснил, что договор прекратит своё существование, если за остающиеся шесть месяцев "РФ не вернётся к его выполнению и не уничтожит ракеты 9М729, их пусковые установки и связанное с ними оборудование".
Глава госдепа вновь заявил о готовности вести с РФ переговоры по теме контроля над вооружениями, если речь будет идти о заключении реалистичных соглашениях, условия которых стороны будут готовы выполнять.
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