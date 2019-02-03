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Дальнее зарубежье 03.02.2019 09:57

ДРСМД из-за России перестал быть эффективным, США уведомили о намерении выйти из договора - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Вашингтон уведомил в субботу РФ о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД через шесть месяцев.

"В соответствии с международными юридическими нормами, США приостановили выполнение своих обязательств по ДРСМД в ответ на допущенные Россией нарушения. Решение вступает в силу сегодня", - говорится в его заявлении.

"Кроме того, США сегодня официально проинформировали Россию и другие стороны договора о том, что мы выйдем из ДРСМД через шесть месяцев в соответствии со статьей 15 договора", - добавил М.Помпео.

Далее он пояснил, что договор прекратит своё существование, если за остающиеся шесть месяцев "РФ не вернётся к его выполнению и не уничтожит ракеты 9М729, их пусковые установки и связанное с ними оборудование".

Глава госдепа вновь заявил о готовности вести с РФ переговоры по теме контроля над вооружениями, если речь будет идти о заключении реалистичных соглашениях, условия которых стороны будут готовы выполнять.

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Тэги: США, РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]