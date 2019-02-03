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Происшествия 03.02.2019 13:25

МВД: в ДТП с автобусом в Калужской области погибли трое взрослых и четверо детей

Число погибших в аварии с автобусом в Калужской области возросло до семи, среди них четверо детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.

"На данный момент семеро погибших, трое взрослых, четверо детей", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что в автобусе находились 48 человек, в том числе 33 ребенка.

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Тэги: РОССИЯ, ДТП, ПОГИБШИЕ, КОЛИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]