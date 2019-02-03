МВД: в ДТП с автобусом в Калужской области погибли трое взрослых и четверо детей

Число погибших в аварии с автобусом в Калужской области возросло до семи, среди них четверо детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.

"На данный момент семеро погибших, трое взрослых, четверо детей", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что в автобусе находились 48 человек, в том числе 33 ребенка.