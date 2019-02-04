Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что хотя и считает вторжение США в Ирак "одной из величайших ошибок", намерен оставить контингент в Ираке для слежения за активностью Ирана в регионе.

"Мы потратили целое состояние, чтобы построить чудесную базу (в Ираке - ИФ). Мы можем ее сохранить. И одна из причин, почему я хочу сохранить ее, состоит в том, что я хочу следить за Ираном, потому что Иран - проблема", - сказал президент.

В то же время он ответил отрицательно на вопрос, будет ли он держать американских военных в Ираке с целью нанесения удара по Ирану в случае необходимости.

Также Д.Трамп заявил, что США столкнулись со сложностями в различных районах Ближнего Востока из-за Ирана, и назвал эту страну "террористическим государством номер один в мире".

По словам Д.Трамп, соглашение по иранской ядерной программе было "ужасной сделкой, заключенной президентом Обамой и (тогдашним госсекретарем США - ИФ) Джоном Керри, который ни черта не понимал, что делает".

Однако, отметил Д.Трамп, после отказа США от соглашения Иран оказался "в большой финансовой беде".