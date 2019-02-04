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СНГ 04.02.2019 00:20

Порошенко считает реальным вступление Украины в НАТО в течение пяти лет

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что в ближайшие пять лет Украина получит от Брюсселя решение о предоставлении ей членства в НАТО.

"Мы должны отвечать критериям членства в Европейском Союзе... и отвечать критериям относительно членства в НАТО. Я уверен, что к тому времени у нас уже будет план действий относительно членства в НАТО, у нас будет решение относительно предоставления Украине членства" - сказал П.Порошенко в интервью телеканалу "Украина" в воскресенье, отвечая на вопрос, какой он видит страну в ближайшие пять лет.

Он подчеркнул, что Украина должна проводить реформы и достигнуть критериев, которые отвечают критериям ЕС и НАТО. Глава государства уверен, что "эти задания являются абсолютно реальными".

По словам президента, членство в ЕС существенным образом повысит уровень жизни людей, стандарты жизни и демократии.

"Членство в НАТО - это безопасность. Это безопасность на внешних границах, это политико-дипломатическим путем восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства, и для обычного гражданина это, в том числе, и безопасность на улицах", - подчеркнул П.Порошенко.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]