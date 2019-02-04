Премьер Грузии заявил о поддержке демократических сил в Венесуэле

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выразил уверенность в победе в Венесуэле демократических сил.

"Мы еще в 2018 году заявили, что режим Мадуро не был легитимно избранным. (...) Мы еще в прошлом году заявили об этом очень принципиально. Естественно, после того, как наши друзья и стратегические союзники приняли очень принципиальное решение, мы зафиксировали очень твердую позицию", - заявил М.Бахтадзе в эфире Первого грузинского телеканала.

Он добавил, что на позицию Грузии в этом вопросе повлияло признание Венесуэлой независимости Абхазии и Южной Осетии.

"Мы - на стороне цивилизованного мира. К этому добавилось и то, что этот режим вышел за пределы международного права и еще раз нарушил его, когда признал наши исторические территории (Абхазию и Южную Осетию), которые сейчас оккупированы. То, что происходит сегодня в Венесуэле, является еще одним примером того, что ни одна политическая сила не может идти против международного права. Уверен, что в Венесуэле все закончится победой демократии и демократических сил", - заявил премьер-министр Грузии.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" президента Николаса Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

В ответ на это Н.Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. В свою очередь, Х.Гуайдо выпустил заявление, в котором заявил, что призывает всех иностранных дипломатов остаться в Венесуэле.

Венесуэльские власти объявили, что дипломатический персонал США покинул страну в предоставленные руководством страны 72 часа, добавив, что в Каракасе и Вашингтоне останутся дипломаты, которые будут обсуждать условия учреждения миссий интересов в двух странах. Переговоры, как ожидается, будут проходить в течение месяца.

Позже американский Минфин ввел санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Эти меры позволят США конфисковать активы компании в $7 млрд. Кроме того, PDVSA за год лишится прибыли в $11 млрд.

Среди тех, кто поддержал Н.Мадуро, - Мексика, Куба, Боливия и Турция.

Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив заявления Д.Трампа как вмешательство во внутренние дела независимого государства, а события 23 января - как попытку госпереворота.

Президент РФ Владимир Путин 24 января провел телефонный разговор с Н.Мадуро. В.Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы "в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса", сообщала пресс-служба Кремля.

Президент РФ подчеркнул, что "деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права". В.Путин высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога.