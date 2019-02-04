Ирак в январе снизил экспорт нефти на 2%

Ирак в январе 2019 года экспортировал 3,649 млн б/с нефти, в то время как в декабре 2018 экспорт составил 3,726 млн б/с, сообщает министерство нефти Ирака.

Экспорт через порты в районе Басры в январе снизился до 3,556 млн б/с по сравнению с декабрьским показателем в 3,63 млн б/с, по суше через Киркук-Джейхан (Турция) было транспортировано 75 тыс. б/с (99 тыс. б/с).

Средняя цена реализации иракской нефти на мировых рынках в прошедшем месяце составила $56,164 за баррель, нефтяные доходы выросли до $6,35 млрд.

Добывающие мощности Ирака составляют в настоящее время около 5 млн б/с, однако нефтяные показатели страны (добыча и экспорт) соответствуют договоренностям ОПЕК+.