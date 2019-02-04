Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.0259 GBR   2.2225 TRY   0.3254

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.26 1.47 Brent 62.75 1.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 6 Фев 7 Фев

ТЭК 04.02.2019 18:04

Ирак в январе снизил экспорт нефти на 2%

Ирак в январе 2019 года экспортировал 3,649 млн б/с нефти, в то время как в декабре 2018 экспорт составил 3,726 млн б/с, сообщает министерство нефти Ирака.

Экспорт через порты в районе Басры в январе снизился до 3,556 млн б/с по сравнению с декабрьским показателем в 3,63 млн б/с, по суше через Киркук-Джейхан (Турция) было транспортировано 75 тыс. б/с (99 тыс. б/с).

Средняя цена реализации иракской нефти на мировых рынках в прошедшем месяце составила $56,164 за баррель, нефтяные доходы выросли до $6,35 млрд.

Добывающие мощности Ирака составляют в настоящее время около 5 млн б/с, однако нефтяные показатели страны (добыча и экспорт) соответствуют договоренностям ОПЕК+.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Ирак готов увеличить экспорт нефти сразу после согласования с ОПЕК - глава госкорпорации Ирак призывает производителей нефти не увеличивать добычу Ирак и Иран продолжили наращивать экспорт нефти в сентябре Эрдоган заявил, что Иран, Ирак и Турция ответят на референдум в Иракском Курдистане прекращением транзита нефти Глава Пентагона заявил об отсутствии у Вашингтона планов на нефть Ирака Срыв соглашения о заморозке добычи нефти из-за позиции Ирака маловероятен - Новак

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]