Ирак в январе снизил экспорт нефти на 2%

Ирак в январе 2019 года экспортировал 3,649 млн б/с нефти, в то время как в декабре 2018 экспорт составил 3,726 млн б/с, сообщает министерство нефти Ирака.
Экспорт через порты в районе Басры в январе снизился до 3,556 млн б/с по сравнению с декабрьским показателем в 3,63 млн б/с, по суше через Киркук-Джейхан (Турция) было транспортировано 75 тыс. б/с (99 тыс. б/с).
Средняя цена реализации иракской нефти на мировых рынках в прошедшем месяце составила $56,164 за баррель, нефтяные доходы выросли до $6,35 млрд.
Добывающие мощности Ирака составляют в настоящее время около 5 млн б/с, однако нефтяные показатели страны (добыча и экспорт) соответствуют договоренностям ОПЕК+.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»