Apple может попытаться приобрести Netflix или Activision - JPMorgan Chase

Apple Inc. может выйти на рынок слияний и поглощений с крупной сделкой для диверсификации своих источников прибыли, полагают аналитики JPMorgan Chase.

Компания обладает свободными средствами в размере примерно $130 млрд, а также ежегодно генерирует свободный денежный поток после выплаты дивидендов в объеме около $45 млрд. Вместе с тем на прошлой неделе Apple впервые с 2001 года отчиталась о сокращении выручки в квартале, включающем зимние праздники, из-за снижения спроса на смартфоны. Капитализация компании упала почти на треть с октябрьского максимума.

Инвесторы надеются, что Apple "использует свои средства для защиты бизнеса от частых потрясений на технологическом рынке", считает аналитик JPMorgan Chase Самик Чаттерджи.

По мнению экспертов, наибольшую ценность для Apple могут представлять компании в таких сферах, как видеоигры, видеоконтент и "умные" колонки.

В сфере контента наилучшим вариантом для поглощения может стать видеосервис Netflix. Вместе с тем перспективы слияния двух компаний осложняет высокая стоимость последней - Netflix имеет капитализацию в районе $148 млрд.

Производитель "умных" аудиоколонок Sonos имеет гораздо меньшую стоимость, около $1,2 млрд, и может привлечь интерес руководства Apple своим широким ассортиментом продукции в премиальном сегменте, лояльной клиентской базой и сильным присутствием на международном рынке.

Разработчика видеоигр Activision Blizzard эксперты JPMorgan назвали самым подходящим стратегическим вариантом для Apple. По их мнению, сделка может дать компании выход на "рынок, стремительно движущийся в сторону мобильных устройств". Кроме того, возможности Apple в сфере аппаратного обеспечения могут содействовать появлению новых игровых устройств в верхней ценовой категории.

Капитализация Activision на закрытие торгов в прошлую пятницу составляла $35,1 млрд.

Акции Apple растут в начале торгов в понедельник на 1,8%. Бумаги Netflix дорожают на 1,5%, Sonos - на 7,5%, Activision - на 1%.