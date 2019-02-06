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Дальнее зарубежье 06.02.2019 13:40

Зариф обвинил США в поддержке диктаторов и экстремистов

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в среду после выступления президента США Дональда Трампа перед конгрессом обвинил США в оказании поддержки диктатурам и экстремистам в ближневосточном регионе.

"Иранцы, в том числе наши соотечественники-евреи, отмечают 40 лет прогресса (40-летие исламской революции в Иране - ИФ), происходящего несмотря на давление США, в то время как Дональд Трамп в своей речи о положении в стране выдвигает против нас обвинения", - написал Дж.Зариф в Twitter.

"Враждебность США привела к тому, что они поддерживают диктаторов, убийц и экстремистов, которые несли только разрушение в наш регион", - отметил он.

В своем обращении к конгрессу в ночь на среду Д.Трамп заявил, что его администрация "действовала решительно при противодействии государства, являющегося ведущим спонсором терроризма - радикального режима в Иране". В своей речи он напомнил, что США вышли из договора Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном, чтобы "гарантировать, что у этой коррумпированной диктатуры не будет возможности приобрести ядерное оружие".

Иран в пятницу начал отмечать 40-ю годовщину Исламской революции 1979 года, мероприятия в честь годовщины продлятся в стране 10 дней и завершатся 11 февраля.

С речью в честь годовщины революции уже выступил лидер ливанской шиитской организации "Хезболла" Хасан Насралла. Он заявил, что Исламская революция в Иране "изменила ход истории". По его словам, "празднование 40-летнего юбилея победы исламской революции обозначает провал всех интриг и замыслов США и их союзников".

В честь годовщины исламской революции власти Ирана также решили помиловать 50 тыс. осужденных.

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Тэги: ИРАН, США, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]