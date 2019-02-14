Пенс раскритиковал создание в Европе механизма для расчетов с Ираном

Вице-президент США Майк Пенс в четверг заявил, что негативно оценивает создание европейскими странами расчетного механизма с Ираном INSTEX.
"К сожалению, некоторые из наших основных европейских партнеров не сотрудничали с нами (по иранскому вопросу - ИФ)", - сказал М.Пенс, выступая перед журналистами.
"Так, они попытались создать механизм, который мешает реализации наших санкций", - подчеркнул он.
Вице-президент США напомнил, что этот механизм был создан около двух недель назад ФРГ, Францией и Великобританией.
"Механизм заменяет международные транзакции между европейским и иранским бизнесом, которые попали под действие наших санкций", - добавил он.
По мнению М.Пенса, такой шаг "еще больше отдаляет Европу от США". Помимо этого, американский вице-президент сказал, что тот факт, что Иран придерживается положений ядерной сделки, не является причиной для разногласий.
"Соблюдение Ираном ядерной сделки - это не проблема, а сама сделка является проблемой", - подчеркнул он.
Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. INSTEX, "Instrument in Support of Trade Exchanges", расшифровывается с английского как "Инструмент для поддержки торговых обменов". Отмечалось, что INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты.
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