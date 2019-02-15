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Дальнее зарубежье 15.02.2019 16:42

Стабильности и мира в Сирии невозможно добиться в условиях присутствия иранских сил - спецпредставитель США

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в пятницу заявил, что обстановка в Сирии не нормализуется, пока на ее территории находятся иранские силы.

"Мы (на конференции в Варшаве - ИФ) подтвердили, что наша политика - сделать все возможное в наших силах, чтобы уменьшить влияние Ирана в Сирии. Очень трудно вообразить себе мирную и стабильную Сирию с иранскими силами там", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

По его словам, в ходе варшавской конференции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, какие действия предпринимают израильтяне, чтобы не допустить развертывания Ираном ракетных баз передового базирования.

Он отметил, что Тегеран активно вооружает ракетами проиранские силы в Ливане, Сирии и Йемене против Израиля и Саудовской Аравии.

Б.Хук добавил, что с 2013 года Иран потратил $16 млрд в Сирии, Ираке и Йемене на свои нужды. При этом, по его словам, "никто не оспаривает тот факт, что эти деньги были потрачены не зря".

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Тэги: США, ИРАН, СИРИЯ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]