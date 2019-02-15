Федерации хоккея Белоруссии и Латвии подписали договор о проведении ЧМ-2021

Главы национальных хоккейных федераций Белоруссии и Латвии подписали в пятницу в Риге договор о проведении чемпионата мира 2021 года, сообщили в Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ).
"Подписывая это соглашение, мы делаем последний и во многом формальный шаг, Реальная работа по организации мирового первенства ведется уже давно. Откровенно говоря, при необходимости Беларусь могла бы провести чемпионат мира уже завтра, ведь предыдущий подобный форум прошел в нашей стране всего пять лет назад, и у нас есть вся нужная инфраструктура", - приводятся в сообщении на сайте ФХБ слова главы федерации Геннадия Савилова.
Президент ФХЛ Айгарс Калвитис в свою очередь отметил, что стороны "долго и тщательно работали над различными пунктами и аспектами сотрудничества по организации мирового первенства". "Первое подобное соглашение было подписано еще два года назад в Минске. Сейчас улажены последние детали, которые спустя два года позволят провести лучшее мировое первенство современной хоккейной эры", - заявил он.
Заместитель председателя ФХБ Сергей Гончаров акцентировал внимание на том, что посещаемость грядущего турнира имеет шанс стать рекордной. "В 2014 году чемпионат мира, который принимал Минск, стал лучшим в истории по посещаемости: матчи на "Минск-Арене" и "Чижовка-Арене" посетили более 640 тыс. болельщиков. А поскольку "Арена-Рига" вмещает больше, чем "Чижовка-Арена", рекорд может пасть", - отметил он.
Генеральный секретарь ФХЛ Виестурс Козиолс обратил внимание на маркетинговые моменты. "Сегодня мы утвердили логотип чемпионата мира, который прошел серьезный конкурс. В нем используются цвета, общие для Латвии и Беларуси. Также мы окончательно договорились, что слоганом мирового первенства будет "Passion. No borders". Он отражает отношения между двумя странами: в любви к хоккею между нами нет границ", - сообщил он.
В.Козиолс также заметил, что первый практический шаг, который последует за подписанием соглашения - объявление конкурса по выбору маскота турнира, в котором смогут принять участие все желающие.
Как сообщалось, право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году Минск и Рига получили на ежегодном конгрессе международной федерации хоккея на льду (IIHF), прошедшем 19 мая 2017 года в Кельне.
До этого ЧМ по хоккею проводился в Латвии в 2006 году, а в Белоруссии - в 2014 году.
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