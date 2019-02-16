Макрон заявил Путину о важности сирийского урегулирования под эгидой ООН - Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным сирийский кризис, а также - ситуацию на Украине, сообщает в субботу Елисейский дворец.

"Президент Республики обсудил по телефону с российским коллегой вопросы о Сирии и Украине", - отмечается в сообщении.

В ходе разговора, как отмечает Елисейский дворец, Э.Макрон сообщил В.Путину о приоритетах Франции в Сирии. Одним из них является "поиск политического решения, под эгидой ООН. Лишь такой вариант позволит обеспечить окончательную победу против ИГ, стабильность и возвращение в страну беженцев".

"Он (Э.Макрон - ИФ) в связи с этим настоял на важности усилий по проведению конституционной реформы, организации свободных и достойных доверия выборов под контролем ООН", - говорится в коммюнике.

"Франко-российский координационный механизм по Сирии должен помочь продвинуться в решении этих вопросов вместе со всеми заинтересованными сторонами", - подчеркивается в нем.

Другие приоритеты Франции - обеспечение безопасности мирных жителей в Сирии, налаживание бесперебойных поставок гуманитарной помощи, а также - борьба в составе возглавляемой США международной коалиции против ИГ и других террористических группировок.

В канцелярии французского президента отмечают, что в том, что касается Сирии В.Путин, в свою очередь "поднял тему контактов (России - ИФ), продолжающихся с Ираном и Турцией".

В коммюнике не уточняется, какие именно аспекты украинского кризиса затронули президенты Франции и России.