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Дальнее зарубежье 17.02.2019 11:53

Пенс назвал Мадуро диктатором и призвал уйти с поста президента Венесуэлы

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, высказал мнение, что "диктатор Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро) должен уйти".

При этом он повторил призыв к странам ЕС признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо как "единственного легитимного президента страны".

По его словам, "США горды тем, что стали первой страной, признавшей Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы".

М.Пенс напомнил, что сейчас Х.Гуайдо признают 52 страны мира, из которых 30 - европейские.

"Остальной мир должен последовать сейчас", - отметил М.Пенс.

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Тэги: США, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ВЕНЕСУЭЛА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]