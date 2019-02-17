Новый раунд стратегического диалога Москвы и Токио намечен на 2 апреля - Лавров

Очередной раунд стратегического диалога РФ-Япония пройдёт второго апреля, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы договорились (с японской стороной) о совместной работе, у нас есть заместители, которые по поручению президента и премьера занимаются этой работой между встречами министров, они проведут закон контакт в ближайшие недели. Затем, по итогам этого контакта мы определимся с новой встречей министров, уже на японской территории", - заявил С.Лавров на брифинге в субботу Мюнхене.

Параллельно, добавил он, развивается стратегический диалог на уровне первых заместителей министров. "Он состоится - очередной его раунд - второго апреля", - сказал С.Лавров.

Также, по его словам, заместители министров внешнеполитических ведомств встретятся для обсуждения вопросов безопасности в регионе и взаимной озабоченности существующими в Северо-Восточной Азии угрозами.