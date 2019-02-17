Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0255 GBR   2.1759 TRY   0.3217

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.41 0.51 Brent 64.57 0.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 19 Фев 20 Фев

СНГ 17.02.2019 15:00

Новый раунд стратегического диалога Москвы и Токио намечен на 2 апреля - Лавров

Очередной раунд стратегического диалога РФ-Япония пройдёт второго апреля, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы договорились (с японской стороной) о совместной работе, у нас есть заместители, которые по поручению президента и премьера занимаются этой работой между встречами министров, они проведут закон контакт в ближайшие недели. Затем, по итогам этого контакта мы определимся с новой встречей министров, уже на японской территории", - заявил С.Лавров на брифинге в субботу Мюнхене.

Параллельно, добавил он, развивается стратегический диалог на уровне первых заместителей министров. "Он состоится - очередной его раунд - второго апреля", - сказал С.Лавров.

Также, по его словам, заместители министров внешнеполитических ведомств встретятся для обсуждения вопросов безопасности в регионе и взаимной озабоченности существующими в Северо-Восточной Азии угрозами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ДИАЛОГ


Похожие новости


Абэ для заключения мирного договора с Россией вынужден менять стратегию на переговорах с Путиным - СМИ Япония заключит мирный договор с Россией только после определения границ - Абэ Москва предупреждала Токио, что размещение в Японии американских систем ПРО нарушает ДРСМД - Лавров Абэ считает ненормальной ситуацию с отсутствием мирного договора с РФ, назвал переговоры с Путиным основательными У России есть и готовность, и терпение для достижения результата по мирному договору с Японией - Лавров Встреча Путина и Абэ ожидается в этом месяце - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]