Сроков заключения договора с Японией нет, Токио должен признать суверенитет РФ над Курилами - Лавров

У России нет искусственных сроков для заключения мирного договора с Японией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас нет никаких искусственных сроков, у российской стороны, я имею в виду. И мы спокойно объясняем нашим японским коллегам, что ничего подобного планировать невозможно. И мы хотим двигаться на основе декларации 1956 года", - заявил С.Лавров на брифинге в субботу Мюнхене.
Он подчеркнул, что это подразумевает непреложный шаг: заключение мирного договора. А это, в свою очередь, согласно российской позиции, означает "безальтернативность признания японскими соседями итогов Второй Мировой войны, включая суверенитет РФ над всеми Курильскими островами, включая четыре острова малой курильской гряды", сказал министр.
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