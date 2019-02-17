Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0255 GBR   2.1759 TRY   0.3217

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.41 0.51 Brent 64.57 0.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 19 Фев 20 Фев

СНГ 17.02.2019 09:12

Сроков заключения договора с Японией нет, Токио должен признать суверенитет РФ над Курилами - Лавров

У России нет искусственных сроков для заключения мирного договора с Японией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас нет никаких искусственных сроков, у российской стороны, я имею в виду. И мы спокойно объясняем нашим японским коллегам, что ничего подобного планировать невозможно. И мы хотим двигаться на основе декларации 1956 года", - заявил С.Лавров на брифинге в субботу Мюнхене.

Он подчеркнул, что это подразумевает непреложный шаг: заключение мирного договора. А это, в свою очередь, согласно российской позиции, означает "безальтернативность признания японскими соседями итогов Второй Мировой войны, включая суверенитет РФ над всеми Курильскими островами, включая четыре острова малой курильской гряды", сказал министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, КУРИЛЫ, ДОГОВОР


Похожие новости


Абэ для заключения мирного договора с Россией вынужден менять стратегию на переговорах с Путиным - СМИ Япония заключит мирный договор с Россией только после определения границ - Абэ Москва предупреждала Токио, что размещение в Японии американских систем ПРО нарушает ДРСМД - Лавров Абэ считает ненормальной ситуацию с отсутствием мирного договора с РФ, назвал переговоры с Путиным основательными У России есть и готовность, и терпение для достижения результата по мирному договору с Японией - Лавров Встреча Путина и Абэ ожидается в этом месяце - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]