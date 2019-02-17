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СНГ 17.02.2019 16:30

Порошенко: Украина рассматривает себя восточным флангом Европы и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости более четко координировать действия стран в вопросах безопасности.

"Мы должны лучше координировать свои действия в вопросах безопасности... Мы должны дать ответ на вопрос - что делать для безопасности", - сказал П.Порошенко на конференции по безопасности в субботу в Мюнхене.

П.Порошенко не согласился с утверждениями, что Украине нужно "не злить Россию" и не вступать в НАТО.

Он подчеркнул, что Украина рассматривает себя восточным флангом Европы и НАТО.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРОПА, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]