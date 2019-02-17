Порошенко: Украина рассматривает себя восточным флангом Европы и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости более четко координировать действия стран в вопросах безопасности.

"Мы должны лучше координировать свои действия в вопросах безопасности... Мы должны дать ответ на вопрос - что делать для безопасности", - сказал П.Порошенко на конференции по безопасности в субботу в Мюнхене.

П.Порошенко не согласился с утверждениями, что Украине нужно "не злить Россию" и не вступать в НАТО.

Он подчеркнул, что Украина рассматривает себя восточным флангом Европы и НАТО.