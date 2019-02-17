В Ереване готовят визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель.

"Мы встретились с членом Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении Йоханнесом Ханом. Уже готовим визит премьер-министра в Брюссель. Достаточно хорошая повестка", - сказал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян армянским журналистам в Мюнхене.

По его словам, во время визита будет обсуждаться "дорожная карта" отношений Армении и ЕС.

"Думаю, во время визита мы более детально обсудим нашу работу и по части содействия Евросоюза, и по части реализации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС", - отметил глава МИД Армении