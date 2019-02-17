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СНГ 17.02.2019 14:12

В ходе готовящегося визита Пашиняна в Брюссель будет обсуждаться "дорожная карта" отношений Армении и ЕС - глава МИД

В Ереване готовят визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель.

"Мы встретились с членом Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении Йоханнесом Ханом. Уже готовим визит премьер-министра в Брюссель. Достаточно хорошая повестка", - сказал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян армянским журналистам в Мюнхене.

По его словам, во время визита будет обсуждаться "дорожная карта" отношений Армении и ЕС.

"Думаю, во время визита мы более детально обсудим нашу работу и по части содействия Евросоюза, и по части реализации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС", - отметил глава МИД Армении

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, БРЮССЕЛЬ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]