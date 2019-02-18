Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.923 RUR   0.0257 GBR   2.1951 TRY   0.3219

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.59 1.18 Brent 66.25 1.68

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 20 Фев 21 Фев

Транспорт и связь 18.02.2019 15:36

Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе вырос в 5,5 раза

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе 2019 года составил 2,512 тыс. единиц, что в 2,5 раза больше показателя января прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 2,267 тыс. (рост в 5,5 раза).

В январе 2019 года в Азербайджан также импортировано 215 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост в 2,9 раза), 12 единиц моторных транспортных средств спецназначения (рост в 12 раз).

Кроме того, за отчетный месяц в республику ввезено 18 единицы моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 4,5 раза).

Как сообщалось ранее, импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился в 2,2 раза и составил 28,876 тыс. единиц. При этом в 2,3 раза - до 26,147 тыс. единиц увеличился импорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств для перевозки пассажиров.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВТОМОБИЛИ, ИМПОРТ


Похожие новости


В Азербайджан в январе-ноябре 2018г импортированы легковые автомобили на $329 млн Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в 2018 году увеличился в 2,3 раза Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-ноябре увеличился в 2,4 раза Правительство Азербайджана предлагает повысить акцизы на импорт автомобилей В Азербайджан в январе-сентябре импортированы легковые автомобили на $248 млн Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-октябре увеличился в 2,4 раза

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]