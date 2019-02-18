Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе вырос в 5,5 раза

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе 2019 года составил 2,512 тыс. единиц, что в 2,5 раза больше показателя января прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 2,267 тыс. (рост в 5,5 раза).
В январе 2019 года в Азербайджан также импортировано 215 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост в 2,9 раза), 12 единиц моторных транспортных средств спецназначения (рост в 12 раз).
Кроме того, за отчетный месяц в республику ввезено 18 единицы моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 4,5 раза).
Как сообщалось ранее, импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился в 2,2 раза и составил 28,876 тыс. единиц. При этом в 2,3 раза - до 26,147 тыс. единиц увеличился импорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств для перевозки пассажиров.
Б.Рустамбеков
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
ЦСИ объявил о ликвидации, претензии от кредиторов будут приниматься 2 месяца
Президент Алиев обсудил с посланником Мэй перспективы сотрудничества в сферах туризма и АПК
Строительство городков для 2 тыс. семей вынужденных переселенцев начнется в Азербайджане в 2019 году – президент Алиев
Более 2 кг героина изъяли правоохранительные органы у наркодельцов на юге Азербайджана
Около 23% населения Азербайджана проживает в Баку - Госкомстат
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Китай обвинил США в попытке подорвать технологическое развитие страны через дискредитацию Huawei
Трамп рассматривает четыре кандидатуры на пост постпреда США при ООН - СМИ
Завод в Венесуэле по производству автоматов Калашникова будет построен до конца этого года - Чемезов
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению канцелярских товаров
В Баку состоялся фестиваль «Мозаика языковых культур»
Республиканская Олимпиада по русскому языку в Азербайджане: прошли еще два тура
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»