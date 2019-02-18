Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе вырос в 5,5 раза

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе 2019 года составил 2,512 тыс. единиц, что в 2,5 раза больше показателя января прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 2,267 тыс. (рост в 5,5 раза).

В январе 2019 года в Азербайджан также импортировано 215 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост в 2,9 раза), 12 единиц моторных транспортных средств спецназначения (рост в 12 раз).

Кроме того, за отчетный месяц в республику ввезено 18 единицы моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 4,5 раза).

Как сообщалось ранее, импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился в 2,2 раза и составил 28,876 тыс. единиц. При этом в 2,3 раза - до 26,147 тыс. единиц увеличился импорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств для перевозки пассажиров.

Б.Рустамбеков