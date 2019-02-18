Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.923 RUR   0.0257 GBR   2.1951 TRY   0.3219

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.59 1.18 Brent 66.25 1.68

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 20 Фев 21 Фев

Бизнес и законодательство 18.02.2019 16:05

Азербайджан в январе 2019 года увеличил экспорт в Россию на 28% - ГТК

Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе 2019 года составил $169 млн 486,08 тыс., что на 3,4% больше чем в январе 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 7,36% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь.

«В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $48 млн 842,02 тыс. (рост на 28,1%). В целом, на поставки в Россию пришлось 3,82% азербайджанского экспорта за январь 2019 года», - отметили в ГТК.

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе составил $120 млн 644,06 тыс. (спад на 4,1%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 11,8%.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе 2019 года составило $71 млн 802,04 тыс.

Как сообщалось ранее, товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2018 года составил $2 млрд 550 млн 906,07 тыс., что на 19,1% больше чем в 2017 году. На долю торговых операций с Россией в 2018 году пришлось 8,25% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ


Похожие новости


Азербайджан увеличил в 2018г поставки вина в Россию на 83% "Газпром экспорт" ожидает сохранения экспорта на достигнутом уровне в предстоящие годы Российские эксперты вновь обвиняют Азербайджан в скрытом реэкспорте томатов из Турции Азербайджан возобновил экспорт шерсти в Россию Азербайджан за 9 месяцев 2018г экспортировал в Россию фруктов на $73 млн Азербайджан и РФ будут обмениваться информацией для обеспечения поставок вина в Россию

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]