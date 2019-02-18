Азербайджан в январе 2019 года увеличил экспорт в Россию на 28% - ГТК

Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе 2019 года составил $169 млн 486,08 тыс., что на 3,4% больше чем в январе 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.
По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 7,36% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь.
«В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $48 млн 842,02 тыс. (рост на 28,1%). В целом, на поставки в Россию пришлось 3,82% азербайджанского экспорта за январь 2019 года», - отметили в ГТК.
Импорт российской продукции в Азербайджан в январе составил $120 млн 644,06 тыс. (спад на 4,1%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 11,8%.
Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе 2019 года составило $71 млн 802,04 тыс.
Как сообщалось ранее, товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2018 года составил $2 млрд 550 млн 906,07 тыс., что на 19,1% больше чем в 2017 году. На долю торговых операций с Россией в 2018 году пришлось 8,25% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»