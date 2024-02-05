РФ в 2023г увеличила экспорт продукции АПК на 12%

Россия в 2023 году увеличила экспорт продукции АПК на 12%, до более $45 млрд, сообщил замруководителя центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Андрей Кучеров на пленарной сессии в рамках выставки "Продэкспо - 2024" в понедельник в Москве.
Как сообщалось, в 2022 году экспорт составил $41,6 млрд. Таким образом, с учетом 12%-ного роста показатель 2023 года - $46,6 млрд.
Кучеров уточнил, что по итогам 2022 года РФ находилась на 17-м месте в мировом рейтинге аграрных экспортеров. "Пока данные за 2023 год не все присутствуют, и мы не можем видеть, продвинулись ли в этом рейтинге, но можно говорить, что с точки зрения масштабов аграрного экспорта мы вышли на уровень таких стран, как Австралия и Аргентина", - заявил он.
По его словам, российская продукция в прошлом году поставлялась в 150 стран мира, причем "фокус сместился в сторону дружественных стран". Экспорт в них по итогам года вырос на 20%, их доля в общих объемах поставок достигла 87%. В том числе экспорт в Китай увеличился более чем на 50%, в Индию - на 46%, в Египет - на 13%, в Пакистан - на 40%, в Индонезию - в 6 раз, в Мексику - в 3 раза.
Кучеров сообщил, что в 2023 году 17 стран открыли свои рынки для поставок 48 видов российской продукции.
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