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АПК 02.02.2024 19:37

Перевозки в рамках проекта "Агроэкспресс" в 2023г составили более 450 тыс. т (в 2022г - 525,5 тыс. т) - Мишустин

Объем ускоренных перевозок сельскохозяйственной продукции в рамках проекта "Евразийский агроэкспресс" в 2023 году составил более 450 тыс. тонн грузов, что на 14% меньше показателя 2022 года (525,5 тыс. т).

"В прошлом году было доставлено свыше 450 тысяч тонн грузов. В перспективе нарастить поставки позволят дополнительные наши агрохабы и торгово-логистические центры. Они сейчас практически строятся по маршрутам следования", - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета (ЕМПС).

Как отметили в торговом блоке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), основным направлением перевозок по проекту является Китай. Также в прошлом году осуществлялись поставки контейнерными поездами по восточной ветке международного транспортного коридора "Север-Юг" в сторону Индии и Ирана, была отработана пилотная поставка в Узбекистан, ведется проработка отгрузок в направлении ОАЭ.

В 2023 году наблюдался рост экспортные поставок высокомаржинального продовольствия в рамках проекта "Евразийский агроэкспресс" - на 6%. "Наибольший прирост экспорта показала зернобобовая (более чем в 4 раза), а также масложировая (примерно на 20%) продукция", - приводятся в сообщении слова министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.

"Планируем активизировать усилия по снятию ограничений в отношении доступа на перспективные рынки качественного продовольствия, производимого на территории стран союза. Такую работу мы проводим на системной основе, и одним из результатов стало возобновление прямых железнодорожных поставок продукции в КНР, доступ которой китайцы ограничили антиковидными мерами. На данном этапе удалось перезапустить мясо, птицу, молоко и кондитерку через Достык - Алашанькоу. Скорое открытие по меньшей мере еще трех погранпереходов позволит нашим странам ощутимо нарастить поставки, на что мы и ориентируемся", - отметил Слепнев

Проект "Агроэкспресс" реализуется совместно АО "РЖД Логистика" и АО "Российский экспортный центр" и предполагает организацию ускоренных контейнерных железнодорожных перевозок продуктов питания из РФ. Сейчас действуют семь основных экспортных маршрутов "Агроэкспресса": четыре до Китая (из Москвы и регионов в несколько крупнейших городов КНР), Москва - Владивосток (и далее порты Китая, Японии, Южной Кореи), в Азербайджан, а также с 2021 года - в Узбекистан.

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Тэги: РОССИЯ, ЕАЭС, АПК, ПЕРЕВОЗКИ


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