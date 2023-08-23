Мишустин летит в Армению

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24-25 августа посетит Армению, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Заседание Евразийского межправсовета состоится в городе Цахкадзор под эгидой российского председательства в органах ЕАЭС и станет 36-м по счету с начала работы Союза, а в текущем году - третьим. "Планируется обсудить вопросы углубления интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и определить стратегические векторы развития Союза на среднесрочную и долгосрочную перспективы", - рассказали в пресс-службе правительства РФ.

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