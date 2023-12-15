Евразийский фонд стабилизации и развития рассматривает проекты на $300 млн в Армении - Оверчук

Москва, фактически, поддерживает строительство провозглашенного премьер-министром Армении Николом Пашиняном "Перекрестка мира", через Евразийский фонд стабилизации и развития финансируется строительство четвертой очереди автодорожного коридора Север-Юг, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.

"Объем поддержки по этой линии сейчас $150 млн, также сейчас на согласовании органов фонда находится решение о поддержке строительства Каджаранского тоннеля, там объем поддержки будет $200 млн", - сказал Оверчук на заседании армяно-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в Ереване в пятницу.

По его словам, весь портфель инвестиций фонда в Армении от 10 проектов оценивается в $533 млн и еще на $300 млн сейчас находится проектов на обсуждении.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян со своей стороны заявил, что Ереван и Москва достигли договоренности по продвижению двусторонних экономических отношений.

Оверчук добавил, что Армения и РФ - союзники, и "высокую динамику нашему союзническому взаимодействию задает интенсивный и доверительный диалог на высшем уровне".

"Россия - ведущий торговый партнер Армении, за девять месяцев 2023 года мы превысили показатели предыдущего года на 43,5% и достигли объема в $4,4 млрд. При этом сейчас мы достигли фактически паритета в нашей торговле", - сказал он.

Оверчук отметил, что в январе-сентябре 2023 года в общих расчетах между Россией и Арменией доля российского рубля составила 90,3%.