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СНГ 25.12.2023 20:40

Путин: Россия окажет Армении всю необходимую помощь в период ее председательства в ЕАЭС в 2024 году

Россия окажет всю необходимую помощь Армении в рамках председательствования последней в ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Отметив, что с 1 января Россия передает председательские функции в ЕАЭС Армении, президент пожелал успехов "нашим армянским коллегам и друзьям". "Разумеется, окажем им всю необходимую помощь", - сказал Путин.

Он также напомнил, что в 2024 году исполняется 10 лет основополагающему договору ЕАЭС.

"Сейчас в узком составе договорились, что, учитывая, что это юбилейное мероприятие, все согласились с моим предложением провести в мае 2024 года саммит, посвящений этому юбилею, в Москве", - сказал Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АРМЕНИЯ, ЕАЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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