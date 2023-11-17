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АПК 17.11.2023 16:53

Азербайджан является основным поставщиком в Россию томатов, хурмы, яблок, вишни и черешни

Азербайджан является лидером по поставкам в Россию томатов, хурмы, яблок, вишни и черешни.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт посетил 15-17 ноября с рабочим визитом Азербайджан.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам Россельхознадзора, по состоянию на 29 октября 2023 года экспорт азербайджанской сельскохозяйственной в Россию увеличился в стоимостном выражении на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года за счёт увеличения объёмов поставок персиков, фундука, земляники и клубники.

«Азербайджан также сохраняет лидирующие позиции по поставкам в Россию томатов, хурмы, яблок, вишни и черешни», - подчеркивает ведомство.

В 2023 году выросли объёмы отгрузок из России в Азербайджан свекловичного и тростникового сахара, соевых жмыха и шрота, пшеничной или пшенично-ржаной муки, живого крупного рогатого скота и кукурузного масла.

«Стороны приветствовали договоренности об упрощении процедур контроля при перемещении продукции между странами на основе признания эквивалентности систем государственного надзора», - отмечает Россельхознадзор.

По итогам переговоров в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана стороны договорились об открытии российского рынка для ввоза пищевого яйца из Азербайджана, а также согласовали начала поставок птицеводческой продукции. Договоренность достигнута с учетом гарантий азербайджанского компетентного ведомства, в том числе о проводимом обязательном государственном мониторинге товаров, предназначенных для отправок в Россию.

Кроме того, главы ведомств Гошгар Тахмазли и Сергей Данкверт подписали Протокол встречи, в котором зафиксировали соглашение о создании рабочей группы для выработки совместных системных мер по борьбе с трансграничными болезнями животных, в частности с вирусом ящура серотипа SAT-2, для профилактики которого подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» разработан многовалентный иммунобиологический препарат.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, АПК, ЭКСПОРТ


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